Tabellone Wta Amburgo 2022 | Kontaveit e Kasatkina guidano il seeding

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 luglio 2022) Ilprincipale del torneo Wta 250 di(terra rossa). La testa di serie numero uno è l’estone, prima favorita delinsieme alla russa. Da tenere particolarmente d’occhio anche la ceca Krejcikova, la biellorussa Sasnovich e l’americana Pera, che su questa superficie sanno sempre come esaltarsi. Presenti anche le padrone di casa Petkovic e Niemeier, che tanto bene ha fatto allo scorso Wimbledon. Da seguire con attenzione anche l’americana Pera, recente protagonista in quel di Budapest. Da segnalare l’assenza di tenniste azzurre sia a livello diprincipale sia in quello cadetto. Di seguito tutti gli accoppiamenti nel dettaglio.COMPLETO PRIMO TURNO WC/(1)vs ...