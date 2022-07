Sveva Melillo: oro ai World Games per la Regina della Muay Thai (Di lunedì 18 luglio 2022) Ha vinto dappertutto: 5 volte campionessa italiana, svariati titoli mondiali e intercontinentali e, da ieri, l'oro ai World Games. Con 49 vittorie e 3 sconfitte in carriera, la 28enne viterbese Sveva Melillo è la Regina della Muay Thai... Leggi su today (Di lunedì 18 luglio 2022) Ha vinto dappertutto: 5 volte campionessa italiana, svariati titoli mondiali e intercontinentali e, da ieri, l'oro ai. Con 49 vittorie e 3 sconfitte in carriera, la 28enne viterbeseè la...

Pubblicità

ColucciLc : RT @Coninews: In trionfo anche nel muay thai! ?? Ai World Games il tricolore ???? svetta sul gradino più alto del podio con l'oro di Sveva #M… - Coninews : In trionfo anche nel muay thai! ?? Ai World Games il tricolore ???? svetta sul gradino più alto del podio con l'oro d… - KombatnetItalia : SVEVA MELILLO VINCE LA MEDAGLIA D'ORO DI MUAY THAI AI WORLD GAMES La campionessa italiana Sveva Melillo ha vinto l… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: ori per Sveva Melillo e Rebecca Tarlazzi! Italia quarta nel medagliere ma prima p… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Muay Thai Sveva Melillo vola in finale attesa per Chiara Virag - #World #Games… -