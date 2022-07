Strage di via D’Amelio, Salvatore Borsellino: “Basta, ora chiediamo noi silenzio alle passerelle e alla politica” (Di lunedì 18 luglio 2022) “silenzio”. E’ quello che chiedono a gran voce Salvatore Borsellino e il movimento Agende Rosse, alla vigilia del trentesimo anniversario della Strage di via D’Amelio, dove hanno perso la vita il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. “Ora chiediamo noi il silenzio. silenzio alle passerelle. silenzio alla politica”, scrive in un comunicato il fratello del magistrato a nome anche del movimento che da anni chiede verità su una delle pagine della storia italiana ancora senza giustizia. “Avremmo voluto celebrare il trentesimo anniversario ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) “”. E’ quello che chiedono a gran vocee il movimento Agende Rosse,vigilia del trentesimo anniversario delladi via, dove hanno perso la vita il giudice Paoloe i 5 agenti della scorta Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. “Oranoi il”, scrive in un comunicato il fratello del magistrato a nome anche del movimento che da anni chiede verità su una delle pagine della storia italiana ancora senza giustizia. “Avremmo voluto celebrare il trentesimo anniversario ...

