Stop parziale del gas russo per l’Europa, la lettera di Gazprom: blocco su Nord Stream 1 per «cause di forza maggiore» (Di lunedì 18 luglio 2022) Non ci sarà una ripresa delle forniture di gas da parte di Gazprom per l’Europa, in particolare verso la Germania. Lo stallo che ha interessato il gasdotto Nord Stream 1 non avrebbe trovato soluzione, nonostante lo sblocco da parte del Canada della turbina necessaria per i lavori di manutenzione richiesti dal colosso russo sul gasdotto in Europa del Nord che aveva portato al blocco lo scorso 14 luglio. In una lettera di Gazprom rivelata dall’agenzia Reuters, il colosso russo avrebbe dichiarato di non poter adempiere ai propri obblighi di fornitura «a causa di circostanze “straordinarie” al di fuori del suo controllo». su Open Leggi anche: Gas, l’annuncio di Gazprom: «Non ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 luglio 2022) Non ci sarà una ripresa delle forniture di gas da parte diper, in particolare verso la Germania. Lo stallo che ha interessato il gasdotto1 non avrebbe trovato soluzione, nonostante lo sda parte del Canada della turbina necessaria per i lavori di manutenzione richiesti dal colossosul gasdotto in Europa delche aveva portato allo scorso 14 luglio. In unadirivelata dall’agenzia Reuters, il colossoavrebbe dichiarato di non poter adempiere ai propri obblighi di fornitura «a causa di circostanze “straordinarie” al di fuori del suo controllo». su Open Leggi anche: Gas, l’annuncio di: «Non ...

Pubblicità

Syrenaegiziana : RT @TgLa7: #Gazprom: stop parziale gas all'Ue per cause forza maggiore - MediasetTgcom24 : Gazprom: stop parziale gas all'Ue per 'cause di forza maggiore' #Gazprom #ue - TgLa7 : #Gazprom: stop parziale gas all'Ue per cause forza maggiore - ItalObserver : @SemiliaMichele @TBH62034840 @WebMarkeThink @checovenier @micheleboldrin @Twitter @TwitterSupport @jacopo_iacoboni… - Gluckono : @La_manina__ @sbonaccini Se una forza politica sta al Governo pensando di essere al ristorante (l’antipasto lo pren… -