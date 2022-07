Stop alla produzione di Jeep in Cina | Stellantis divorzia da Gac

(Di lunedì 18 luglio 2022) Niente piùprodotte in. D’accordo con il socio cinese Dongfeng Motor,ha deciso di terminare la propria joint venture con Guangzhou Automobile Group (Gac), di proprietà dello Stato cinese. L’annuncio è stato dato lunedì mattina, prima dell’apertura dei mercati, che hanno risposto positivamente; in mattinata il titolo del gruppo guidato da Carlos Tavares ha segnato un aumento dell’1,6%. L’obiettivo principale della joint venture tra Gac e, nata nel 2010, era appunto produrre modelli dinello stabilimento di Changsha. Ma i risultati non sono stati rosei: il gruppo occidentale rappresenta meno dell’1% del mercato automobilistico cinese, la joint venture è in perdita da anni, e negli ultimi mesi i soci cinesi hanno chiuso tre fabbriche per eccesso di capacità. Già a ...

Pubblicità

cmdotcom : #Inter, primo stop per #Gosens: problema alla coscia - NicolaPorro : ??????? Continua la follia del ministro chiusurista???? - PLinItalia : ?STOP alla disinformazione russa! La Polonia sostiene pienamente ???? nella sua lotta contro ????. Assurde notizie sec… - anna30048679 : RT @anna30048679: @TgLa7 aveva promesso di lasciare la politica invece tra il jobs act, la buona scuola, l'obbligo vaccinale grazie alla su… - quantunque1 : RT @_smicera: E' chiaro il problema ora? -

La prudenza nel linguaggio serve a non far 'saltare' Forza Italia e non a caso ieri Salvini ha incontrato Silvio Berlusconi in Sardegna ed è uscita un'altra nota congiunta per ribadire lo...Nellosono anche compresi i sorvoli dei droni del Corpo nazionale del Soccorso alpino. Nella ...minando la salute della Marmolada accelerandone la già forte e rapida fusione " VaiFotogalleryLe nuove misure sono state adottate per mantenere e rafforzare l'efficacia dei sei pacchetti di sanzioni contro il Cremlino per l'aggressione all'Ucraina. Introdotto un nuovo divieto di importazione d ...Hanno risposto in quasi 6 mila all’appello della Italy Run, ormai una piccola classica per la comunità dei runner newyorchesi, che è tornata ...