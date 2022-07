Stipendio, bonus 200 euro visibile in NoiPA: come consultare pagamento nell’area riservata (Di lunedì 18 luglio 2022) In questi giorni NoiPA ha iniziato a caricare nella sezione consultazione pagamenti l’importo del bonus 200 euro. Il bonus verrà erogato con il cedolino di luglio. Alcuni docenti ci segnalano che i 200 euro compaiono non in maniera separata ma in un’unica voce. Chiarimenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 18 luglio 2022) In questi giorniha iniziato a caricare nella sezione consultazione pagamenti l’importo del200. Ilverrà erogato con il cedolino di luglio. Alcuni docenti ci segnalano che i 200compaiono non in maniera separata ma in un’unica voce. Chiarimenti. L'articolo .

