Stefano De Martino e Belen fuga d’amore sulla barca Santiago: l’avete mai vista? Super lussuosa (Di lunedì 18 luglio 2022) Stefano De Martino e Belen Rodriguez si stanno godendo le vacanze e hanno organizzato una piccola fuga d’amore a bordo della barca del conduttore, già apparsa più volte sui social. I fan hanno notato un piccolo omaggio al loro primogenito, Santiago. Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno scongiurato ancora una volta la presunta crisi … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 18 luglio 2022)DeRodriguez si stanno godendo le vacanze e hanno organizzato una piccolaa bordo delladel conduttore, già apparsa più volte sui social. I fan hanno notato un piccolo omaggio al loro primogenito,DeRodriguez hanno scongiurato ancora una volta la presunta crisi … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Belen Rodriguez e Stefano De Martino, baci irresistibili in barca #belen #demartino #rodriguez #belenrodriguez… - MaSte92_ : RT @MediasetTgcom24: Belen Rodriguez e Stefano De Martino, baci irresistibili in barca #belen #demartino #rodriguez #belenrodriguez #stefa… - MediasetTgcom24 : Belen Rodriguez e Stefano De Martino, baci irresistibili in barca #belen #demartino #rodriguez #belenrodriguez… - zazoomblog : Belen e Stefano Di Martino ecco il primo bacio social: le foto fanno impazzire il web - #Belen #Stefano #Martino… - zazoomblog : Belen Rodriguez e Stefano De Martino: il weekend da sogno tra Capri e Ischia - #Belen #Rodriguez #Stefano #Martino… -