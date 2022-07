Sri Lanka: presidente ad interim dichiara lo stato di emergenza (Di lunedì 18 luglio 2022) Il presidente ad interim dello Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ha dichiarato lo stato di emergenza. Wickremesinghe ha affermato che tale ordine era necessario per difendere l’ordine pubblico e la sicurezza mentre si avvicinano le votazioni in parlamento per eleggere il nuovo presidente. Il presidente ad interim dello Sri Lanka dichiara lo stato di emergenza? Leggi su periodicodaily (Di lunedì 18 luglio 2022) Iladdello SriRanil Wickremesinghe hato lodi. Wickremesinghe ha affermato che tale ordine era necessario per difendere l’ordine pubblico e la sicurezza mentre si avvicinano le votazioni in parlamento per eleggere il nuovo. Iladdello Srilodi

