Spiragli per evitare la crisi: la nuova scissione grillina e il governo senza poteri fino a metà novembre (Di lunedì 18 luglio 2022) Il terzo giorno, su cinque, della verifica parlamentare della crisi di governo vede prevalere per la prima volta le colombe. Sono piccoli cenni di "apertura" per trovare una soluzione mentre il ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 luglio 2022) Il terzo giorno, su cinque, della verifica parlamentare delladivede prevalere per la prima volta le colombe. Sono piccoli cenni di "apertura" per trovare una soluzione mentre il ...

