Spagna, treno circondato da un incendio: panico tra i passeggeri – Il video (Di lunedì 18 luglio 2022) panico in Spagna su un treno diretto da Madrid a Ferrol. Lungo l’autostrada nazionale N-631 all’altezza di Losacio, in provincia di Zamora (Castiglia a León), è scoppiato un incendio ben visibile dai finestrini dei vagoni, come mostra il video girato da una persona che si trovava a bordo e ha ripreso il nervosismo dilagante tra i passeggeri. Tra Madrid e la Galizia il traffico è stato sospeso dalle 9:45 circa. In particolare, secondo la Giunta di Castiglia a León, l’interruzione ha riguardato il tratto Zamora-Sanabria. È stata sospesa la circolazione anche tra Moreruela de Tábara e Litos. Poi il treno ha ripreso a viaggiare. Francisco Seoane Pérez, esperto di comunicazione politica presso l’Università Carlos III, viaggiava in uno dei vagoni che transitava in ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 luglio 2022)insu undiretto da Madrid a Ferrol. Lungo l’autostrada nazionale N-631 all’altezza di Losacio, in provincia di Zamora (Castiglia a León), è scoppiato unben visibile dai finestrini dei vagoni, come mostra ilgirato da una persona che si trovava a bordo e ha ripreso il nervosismo dilagante tra i. Tra Madrid e la Galizia il traffico è stato sospeso dalle 9:45 circa. In particolare, secondo la Giunta di Castiglia a León, l’interruzione ha riguardato il tratto Zamora-Sanabria. È stata sospesa la circolazione anche tra Moreruela de Tábara e Litos. Poi ilha ripreso a viaggiare. Francisco Seoane Pérez, esperto di comunicazione politica presso l’Università Carlos III, viaggiava in uno dei vagoni che transitava in ...

Pubblicità

kospeti : Spagna, le fiamme si avvicinano al treno fermo: la paura dei passeggeri a bordo @corriere Ha stato Gualtieri il no… - Luxgraph : Spagna, fiamme vicine al treno: le immagini riprese dai passeggeri a bordo #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - nelsottobosco : mi sento meglio per le 6 ore di treno per sto cazzo di esame perché una tipa che lo faceva con me è dovuta venire i… - AntonioFantastk : RT @RadioR101: #R101FuoriOndaNews: dall'1 settembre al 31 dicembre, i pendolari viaggeranno gratis in treno ? - Roberta_ci77 : @pemar2 @TheBlue_Carbon @tommaso_zorzi @matteosalvinimi Con lo Stato SI PAGAVA MENO. NON È UNA DICERIA. In Spagna S… -