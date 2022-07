Smalling esclusivo | ' Roma | Champions obiettivo minimo'

Pubblicità

Corriere dello Sport

Nella sua squadra Chrisè uno dei leader, ha giocato da capitano le prime partite della stagione . In questa intervista esclusiva, la prima da quando è in Italia, racconta la sua romanità ...... fuori cinque titolari (, Zalewsky, Karsdorp, Pellegrini e Abraham) dentro le riserve. Mou ... sul secondo sarà compitodello Special One. È in questi momenti che il portoghese si ... Smalling, intervista esclusiva al Corriere dello Sport-Stadio Intervista esclusiva a Chris Smalling, difensore della Roma, tra le pagine del Corriere dello Sport. Il giocatore, ormai uno dei veterani gialloblù, ha parlato della nuova Roma, di Morunho e della vog ...Uno dei leader giallorossi racconta per la prima volta la sua romanità: "Squadra più solida dello scorso anno, chi arriverà ci aiuterà a vincere. Con Mourinho ho ritrovato lo stesso feeling di Manches ...