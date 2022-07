(Di lunedì 18 luglio 2022) C’è la firma di @Ibra official, rinnovato il contratto con il @acper un’altra stagione @SkySport #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 18, 2022 Zlatanalper un’altra stagione. Il centravanti svedese, recentemente operato al ginocchio, ha rinnovato il suo contratto coi rossoneri per un altro anno, giocherà ancora. Lo riferisce Sky, tramite il noto giornalista di mercato Gianluca Di Marzio. Il nuovodell’attaccante svedese avrà una parte fissa più bassa rispetto ai suoi standard. Ibra guadagnerà infatti una cifra intorno al milione di euro (o intorno al milione e mezzo), alla quale saranno aggiunti bonus in base ad assist e gol. L'articolo ilNapolista.

Pubblicità

PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Rinnovo @Ibra_official, il retroscena di @SkySport - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - napolista : Sky: #Ibrahimovic si abbassa lo stipendio e resta al #Milan C’è la firma dello svedese: guadagnerà una cifra intor… - sportli26181512 : Mido alla Roma, il flop di mercato dell'estate 2004: Si presentò dicendo di essere meglio di Ibrahimovic, che all'A… -

Ecco tutti gli highlander del calcio in Serie A IBRA - MILAN: IL MATRIMONIO CONTINUA Zlatanrinnova con il Milan. L'attaccante si lega ai rossoneri (almeno) fino al termine della ......aquando ancora era al Benfica , il giovane dirigente aveva speso parole importanti per il giocatore allora alla Juventus: "Chi vi invidio alla Serie A Non sono italiani, ma Dybala e...Zlatan Ibrahimovic ha firmato questa mattina il suo nuovo contratto che lo legherà al Milan per un'altra stagione. Come riferisce Peppe Di Stefano a Sky, Paolo Maldini e Frederic Massara ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...