Sisma di Ischia | prima conferenza dei servizi presieduta da Legnini

(Di lunedì 18 luglio 2022) “Domani, martedì 19 luglio, alle ore 10, presso la sede di Napoli della Struttura Commissariale per la ricostruzione post, in via Nuova Marina 19/C, è convocata laSpeciale didecisoria,dal Commissario Giovanni, che dà seguito alle misure contenute nell’ordinanza di semplificazione. Ladi, che si svolgerà in forma simultanea e in modalità sincrona, sarà utile alla valutazione e all’approvazione di progetti e contributi per la ricostruzione privata a”. Lo rende noto un comunicato stampa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

SISMA ISCHIA, DOMANI MATTINA CONVOCATA PRIMA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA PRESIEDUTA DA LEGNINI