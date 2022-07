Sicilia, sondaggio verità di Euromedia: Musumeci vola al 49%, solo con lui si batte il centrosinistra (Di lunedì 18 luglio 2022) Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, se si ricandidasse alle prossime regionali, otterrebbe il 46,8 per cento dei voti. Con picchi del 49 per cento. L’ottima performance del governatore di Fratelli d’Italia emerge da un sondaggio Euromedia Resaerch commissionato da Diventerà bellissima ad Alessandra Ghisleri. Sicilia, sondaggio Euromedia: in pole position Musumeci Al secondo posto ci sarebbe la candidata alle primarie di centrosinistra Caterina Chinnici, con il 37,6 per cento. Mentre Cateno De Luca di Sicilia Vera si fermerebbe al 12,1 per cento. Il 3,5 per cento dei votanti darebbe il proprio consenso a Fabrizio Ferrandelli, ma quest’ultimo, consigliere comunale di Palermo, non è candidato. Molto ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 luglio 2022) Il presidente della Regionena Nello, se si ricandidasse alle prossime regionali, otterrebbe il 46,8 per cento dei voti. Con picchi del 49 per cento. L’ottima performance del governatore di Fratelli d’Italia emerge da unResaerch commissionato da Diventerà bellissima ad Alessandra Ghisleri.: in pole positionAl secondo posto ci sarebbe la candidata alle primarie diCaterina Chinnici, con il 37,6 per cento. Mentre Cateno De Luca diVera si fermerebbe al 12,1 per cento. Il 3,5 per cento dei votanti darebbe il proprio consenso a Fabrizio Ferrandelli, ma quest’ultimo, consigliere comunale di Palermo, non è candidato. Molto ...

Pubblicità

ZerounoTv : Sondaggio elezioni regionali in Sicilia, Musumeci unico del centrodestra in grado di vincere - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Sondaggio elezioni regionali in Sicilia, Musumeci unico del centrodestra in grado di vin… - messina_oggi : Sondaggio elezioni regionali in Sicilia, Musumeci unico del centrodestra in grado di vincerePALERMO (ITALPRESS) – N… - blogsicilia : #notizie #sicilia Sondaggio elezioni regionali in Sicilia, Musumeci unico del centrodestra in grado di vincere -… - Tele_Nicosia : Sondaggio elezioni regionali in Sicilia, Musumeci unico del centrodestra in grado di vincere -