Siccità – Le conseguenze sulla produzione (e sui prezzi) di cereali, frutta, verdura: -30% per riso e grano duro. I cali zona per zona (Di lunedì 18 luglio 2022) Dalle guerre del riso combattute su più fronti, tra Veneto, Lombardia e Piemonte, ai danni all’ortofrutta in Emilia-Romagna. In Friuli-Venezia Giulia, invece, c’è una lista delle colture a cui dare priorità. E questo solo nelle regioni ‘ufficialmente’ in stato di emergenza. La Siccità del Po e degli altri fiumi del Nord è un flagello per la Pianura Padana, culla di oltre un terzo della produzione agricola nazionale, ma la crisi idrica più grave degli ultimi settant’anni sta colpendo diverse colture anche al Centro e al Sud. Come ricordato dal presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti a margine dell’assemblea generale della confederazione “solo per i cereali la produzione si è ridotta del 30%”. Il caldo e la mancanza di pioggia “stanno seccando la terra – racconta Coldiretti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Dalle guerre delcombattute su più fronti, tra Veneto, Lombardia e Piemonte, ai danni all’ortoin Emilia-Romagna. In Friuli-Venezia Giulia, invece, c’è una lista delle colture a cui dare priorità. E questo solo nelle regioni ‘ufficialmente’ in stato di emergenza. Ladel Po e degli altri fiumi del Nord è un flagello per la Pianura Padana, culla di oltre un terzo dellaagricola nazionale, ma la crisi idrica più grave degli ultimi settant’anni sta colpendo diverse colture anche al Centro e al Sud. Come ricordato dal presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti a margine dell’assemblea generale della confederazione “solo per ilasi è ridotta del 30%”. Il caldo e la mancanza di pioggia “stanno seccando la terra – racconta Coldiretti ...

Pubblicità

CdT_Online : Le conseguenze relative alla mancanza di precipitazioni e le temperature elevate hanno un serio impatto sulla colti… - PRosino : RT @antoniaronchei: 150% su #Pil #debitopubblico #pnrr da gestire, danni #siccità e conseguenze di #Guerra e #Covid_19 Sto cercando da gior… - SabatinoAlberto : Se mantenete la calma di fronte agli incendi, l’emergenza siccità, la crisi alimentare, la carestia in Africa e tut… - CommentoRimosso : Le conseguenze potrebbero essere catastrofiche in una zona gia' a rischio siccita' e in cui vige il divieto di apri… - igorilicboni : #siccità 20 anni di proposte #radicali inascoltate. Se non cambiamo rotta in questo 2022 quando lo faremo? Sullo St… -