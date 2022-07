Si tuffa nella Grotta Azzurra per postare video: nota influencer nei guai (Di lunedì 18 luglio 2022) tuffarsi e nuotare nella nella Grotta Azzurra di Capri è severamente vietato ma lei, Rossella Catapano, nota influencer e designer di gioielli non solo si è tuffata dalla barchetta ma ha postato anche tutto suoi social per mostrarsi ai suoi 82mila followers. Il video è stato immediatamente segnalato alla Guardia Costiera che ora potrebbe presentare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 18 luglio 2022)rsi e nuotaredi Capri è severamente vietato ma lei, Rossella Catapano,e designer di gioielli non solo si èta dalla barchetta ma ha postato anche tutto suoi social per mostrarsi ai suoi 82mila followers. Ilè stato immediatamente segnalato alla Guardia Costiera che ora potrebbe presentare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

mmysticgohan : un'influencer ha pubblicato un video in cui si tuffa e nuota nella grotta azzurra di Capri, cosa severamente vietat… - inews__24 : Si tuffa in costume nella Fontana di Trevi: fermato - zazoomblog : Si tuffa in costume nella Fontana di Trevi: fermato - #tuffa #costume #nella #Fontana - zazoomblog : Si tuffa in costume nella Fontana di Trevi: fermato - #tuffa #costume #nella #Fontana - ninotelia1 : RT @MinisteroDifesa: Ammaina bandiera solenne a bordo di #naveVespucci, nella rada di Santo Stefano. Nel momento in cui il sole si tuffa a… -