Shakhtar contro FIFA: chiesti 50 milioni di risarcimento (Di lunedì 18 luglio 2022) Lo Shakhtar Donetsk chiede un risarcimento di 50 milioni di euro alla FIFA. Il club ucraino ha impugnato presso la Corte Arbitrale dello Sport la decisione della FIFA dello scorso 21 giugno, secondo la quale i giocatori e gli allenatori stranieri hanno il diritto di sospendere i contratti di lavoro con le squadre ucraine fino Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 18 luglio 2022) LoDonetsk chiede undi 50di euro alla. Il club ucraino ha impugnato presso la Corte Arbitrale dello Sport la decisione delladello scorso 21 giugno, secondo la quale i giocatori e gli allenatori stranieri hanno il diritto di sospendere i contratti di lavoro con le squadre ucraine fino Calcio e Finanza.

