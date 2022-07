Shaila Gatta ripresa di spalle fa impazzire tutti: il tuffo mostra un fondoschiena da infarto – FOTO (Di lunedì 18 luglio 2022) Shaila Gatta ha condiviso tra le sue stories di Instagram uno scatto in cui sta per tuffarsi in acqua: l’ex Velina mostra il suo fondoschiena spettacolare. Tra i volti più amati della nostra televisione spicca anche quello di Shaila Gatta: la nativa di Aversa, in questi anni, è stata la velina mora per lo storico Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 18 luglio 2022)ha condiviso tra le sue stories di Instagram uno scatto in cui sta per tuffarsi in acqua: l’ex Velinail suospettacolare. Tra i volti più amati della nostra televisione spicca anche quello di: la nativa di Aversa, in questi anni, è stata la velina mora per lo storico Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

IsaeChia : #StriscialaNotizia, il retroscena: ci sarebbe maretta tra le “nuove” e le “vecchie” Veline, ecco perché DiPiù ha… - infoitcultura : Shaila Gatta 'Che bombe per colazione!', Più alzi le braccia più aumenta il rischio di infarto! FOTO - zazoomblog : Shaila Gatta “Che bombe per colazione!” Più alzi le braccia più aumenta il rischio di infarto! FOTO - #Shaila… - infoitcultura : Shaila Gatta in piscina esibisce il lato B da ogni angolazione: inquadrature da infarto - FOTO - infoitcultura : Shaila Gatta, il perizoma è un filo interdentale: il lato B è tutto in mostra – FOTO -