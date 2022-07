Sfida fra gelaterie, si avvicina la prima classifica - Cronaca - lanazione.it (Di lunedì 18 luglio 2022) Si avvicina la prima classifica del nostro contest che vede Sfidarsi le gelaterie della provincia. Nei prossimi giorni pubblicheremo la data di uscita della graduatoria parziale, mentre questa ... Leggi su lanazione (Di lunedì 18 luglio 2022) Siladel nostro contest che vedersi ledella provincia. Nei prossimi giorni pubblicheremo la data di uscita della graduatoria parziale, mentre questa ...

Pubblicità

fra_dimeco : RT @FabDellaValle: Con #De Ligt a un passo dal #Bayern, la #Juve sfida l’#Inter per #Bremer: offerta più alta al giocatore e 35+5 per il #T… - fisco24_info : Cisgiordania: sfida a Lapid, coloni preannunciano avamposti: Il premier deve manovrare fra Biden ed estrema destra… - ScoutismoRN : @xMarkness__ @theoismo19 @eltecatito_ @Fra_napo Ah io continuo, amico vai a farti un bagno di umiltà mi hai chiesto… - theoismo19 : @ScoutismoRN @eltecatito_ @xMarkness__ @Fra_napo Lui la prende come una sfida?? scommetto che vuole che CDK si svela… - enritombetti : @CarloCalenda Si ma carlo.. capisco il momento topico e penso anche io che serva molto più coordinamento e che ci s… -