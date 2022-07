Sex Education perde i pezzi | due attori lasciano il cast

(Di lunedì 18 luglio 2022) Sex, la serie prodotta da Netflix per la prossima stagionerà duedel. Chi sono? La celebre serie tv Netflix sulle problematiche sentimentali degli adolescenti di una piccola cittadina britannica avrà una nuova stagione. Sex4 è stato annunciato, ma ci saranno dei drastici cambiamenti nel. Due dei protagonisti principali hanno lasciato la serie. Sexduedel(Fonte: Facebook)L’incredibile successo riscontrato dalla serie ha spinto il colosso dello streaming a rinnovarla per una nuova stagione, ma la produzione si vede costretta a fare a meno di 2 personaggi fondamentali per lo show e molto acclamati dal pubblico. I fan nel corso ...

Pubblicità

punkcalvo : @joaoevilang sex education e luta ?? - ismaustinJ : @28Onlyth3Br4v3 fai conto che devo iniziare ancora la terza stagione di teen wolf dopo una anno che l'ho abbandonat… - Bonecker_ : O shang chi e o Eric do sex education, inesperado - _Anime_Fans__ : ??SEX EDUCATION?? Annunciato l'adattamento manga della serie Netflix Sex Education, in uscita dal 15 luglio nel si… - Stone_ColdCrazy : @__Nefer Pensa che volevo pure cominciare “Sex Education” ?????? -

L'ha diretto il regista britannico Peter Strickland e c'è Ava Butterfield, protagonista di. Scott ne ha scritto che gli ha fatto pensare a come e quanto siamo, noi umani, "animali ...Grandi notizie per l'acclamata: la serie Netflix , confermata di recente per una quarta stagione, è diventata un manga ! La produzione in questione ha acquistato nel tempo una sempre maggiore notorietà, tanto che, ...Netflix lavorerà a fianco della casa editrice Kadokawa per la realizzazione di un manga basato sulla serie tv Sex Education.Non si sa ancora quando uscirà la quarta stagione di Sex Education ma quello che è certo è che due amatissime protagoniste non faranno più parte del cast. Infatti, dopo l’addio alla serie di Patricia ...