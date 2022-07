Serie TV - Il viaggio di James May in Italia con una Panda (Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo il successo del suo divertente documentario sul Giappone (Our man in Japan), James May torna su Prime Video con un nuovo viaggio, questa volta alla scoperta del Belpaese. Il celebre giornalista britannico che con i colleghi Richard Hammond e Jeremy Clarkson ha ottenuto una fama planetaria grazie a Top Gear mostra l'Italia tra bellezze, costumi e qualche cliché, non senza il suo tipico umorismo inglese. E lo fa viaggiando dalla Sicilia al Settentrione a bordo di una Fiat Panda, dopo la Toyota Land Cruiser guidata nel Sol Levante. La citycar. Quello utilizzato ne Il nostro agente in Italia questo il titolo della Serie in sei puntate, già disponibile su Amazon Prime Video è un esemplare in versione City Life del Model Year 2021, come si evince dai cerchi neri e diamantati nella ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo il successo del suo divertente documentario sul Giappone (Our man in Japan),May torna su Prime Video con un nuovo, questa volta alla scoperta del Belpaese. Il celebre giornalista britannico che con i colleghi Richard Hammond e Jeremy Clarkson ha ottenuto una fama planetaria grazie a Top Gear mostra l'tra bellezze, costumi e qualche cliché, non senza il suo tipico umorismo inglese. E lo fa viaggiando dalla Sicilia al Settentrione a bordo di una Fiat, dopo la Toyota Land Cruiser guidata nel Sol Levante. La citycar. Quello utilizzato ne Il nostro agente inquesto il titolo dellain sei puntate, già disponibile su Amazon Prime Video è un esemplare in versione City Life del Model Year 2021, come si evince dai cerchi neri e diamantati nella ...

_pedruto : -Non sanno che la serie è nata come parodia de 'Il viaggio in Occidente'; -Se ne fregano di tutti i riferimenti cul… - RTzanzibar : RT @VanityFairIt: La conduttrice ha pubblicato una serie di immagini da Zanzibar: in una, di schiena, sembra essere con Cristian, Isabel e… - VanityFairIt : La conduttrice ha pubblicato una serie di immagini da Zanzibar: in una, di schiena, sembra essere con Cristian, Isa… - sevenblog_it : Per i Monológos, il viaggio negli abissi della mente della dottoressa Jurati è tratto dalla serie tv Star Trek - Pi… - yennefair : Ho iniziato The Last Kingdom e temo che sarà un viaggio lungo e faticoso perché odio Uhtred con ogni fibra del mio… -