Sei Sorelle nuove anticipazioni: 'La redenzione degli innocenti' (Di lunedì 18 luglio 2022) Che cosa succede nelle prossime puntate di Sei Sorelle, in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:00 e su RaiPlay in replica? Le Sorelle Silva dovranno affrontare altri problemi che riguardano la fabbrica, che diventerà un covo per il contrabbando. Salvador andrà in prigione e la situazione si farà spinosa. Nel frattempo, Celia si farà coraggio e sosterrà l'esame per diventare insegnante. Ma il colpo di scena riguarda Francisca, che riceverà una proposta inaspettata per cambiare completamente vita. anticipazioni Sei Sorelle prossime puntate Nelle prossime puntate di Sei Sorelle, Salvador sarà ancora in prigione. Diana cercherà di risolvere le cose chiedendo aiuto a Bernando, ma non ci sarà nulla da fare. La coraggiosa Diana proverà anche ad affrontare a viso aperto Don Ricardo, ma senza ...

