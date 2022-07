Sei sorelle | anticipazioni 19 luglio 2022 | l' allontanamento di don Ricardo

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 18 luglio 2022) Donnon sarà più un problema per le Silva, almeno per il momento. L'uomo, infatti, stando alla trama della puntata Seiin onda il 19, verrà allontanato dalla fabbrica e ciò permetterà alle ragazze di poter tornare a lavorare nell'azienda di famiglia. Nel frattempo, Celia farà sempre più fatica a gestire la relazione con Joaquín. Seipuntata 19: le Silva tornano a lavorare in fabbrica per l'di donDonproverà in tutti i modi a mandare in rovina le nipoti per riprendersi la fabbrica che secondo lui gli spetta di diritto. L'uomo arriverà a corrompere persino uno degli operai per sapere tutto ciò che accade in azienda, ma il suo piano non andrà ...