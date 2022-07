Se ne va a 76 anni Italo Monsellato Il cordoglio cittadino - Cronaca - lanazione.it

Pubblicità

Nick Ponzio, 27, è nato a San Diego ma, grazie a un bisnonno siciliano (come il cognome ci ... e sarà questo il canale di riferimento per quanto riguarda anche la caccia alla medaglia dell'- ...Lutto e sgomento per la scomparsa del luogotenente della Marina MilitareMonsellato, 76, sommergibilista che, negli ultimidi servizio, aveva lavorato all'Accademia Navale di Livorno. Lascia una moglie e una figlia che, tramite un post su Facebook, ha dato ... Se ne va a 76 anni Italo Monsellato Il cordoglio cittadino Lutto e sgomento per la scomparsa del luogotenente della Marina Militare Italo Monsellato, 76 anni, sommergibilista che, negli ultimi anni di servizio, aveva lavorato all’Accademia Navale di Livorno.Diretta Nick Ponzio finale getto del peso Mondiali atletica 2022 streaming video Rai: orario e risultato live della gara del lanciatore italo-americano.