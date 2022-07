Scuola: in Lombardia comincerà il 12 settembre, mentre l'ultimo giorno sarà l'8 giugno (Di lunedì 18 luglio 2022) Il prossimo anno scolastico in Lombardia comincerà il 12 settembre , mentre l'ultimo giorno di Scuola sarà l'8 giugno. Per le scuole d'infanzia invece l'avvio sarà il 5 settembre e la conclusione il ... Leggi su leggo (Di lunedì 18 luglio 2022) Il prossimo anno scolastico inil 12l'dil'8. Per le scuole d'infanzia invece l'avvioil 5e la conclusione il ...

