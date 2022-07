Sciopero dei voli low cost | l’associazione Codici in soccorso dei passeggeri rimasti a terra

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 18 luglio 2022) Centinaia di cancellazioni, ritardi sul resto della programmazione. Questa l’ennesima giornata nera sul fronte del trasporto aereo, che ieri ha registrato unodi 4 ore (leggi qui), proclamato da alcuni sindacati dei controllori di volo e dai lavoratori di alcune compagnie low, come i piloti e gli assistenti di volo di Ryanair, EasyJet e Volotea. Una domenica da dimenticare per tanti, che fa emergere l’estrema delicatezza della situazione sul fronte dei. “La questione è complessa e delicata – dichiara Ivano Giacomelli, segretario Nazionale di–, perché coinvolge tutta l’Europa. È necessaria, quindi, un’azione congiunta per evitare che quella che dovrebbe essere l’estate del ritorno alla normalità per quanto riguarda i viaggi, si trasformi in un’estate nera per i ...