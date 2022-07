Schiacciato da un macchinario | grave 58enne nel Lecchese | trasferito a Bergamo con l’elisoccorso

Pubblicità

Mauro030 : RT @RaiNews: Incidente sul lavoro nel Lecchese. Muore un operaio di 58 anni schiacciato da un macchinario - RaiNews : Incidente sul lavoro nel Lecchese. Muore un operaio di 58 anni schiacciato da un macchinario - AnsaLombardia : Morto 58enne schiacciato da un macchinario nel Lecchese. Deceduto in ospedale poche ore dopo l'infortunio | #ANSA - stranifattinews : Incidente mortale sul lavoro, 58enne rimasto schiacciato da un macchinario - telodogratis : Incidente sul lavoro, morto un 58enne schiacciato da un macchinario -

L'uomo aveva appena iniziato il turno quando, per cause da chiarire, è statoda un. Soccorso dai colleghi, è stato trasportato con l'elisoccorso in ospedale, dove è morto per ...Aveva appena iniziato il turno di lavoro quando, un operaio di 58 anni , è rimastoda un mezzo in movimento. È accaduto a Introbio, nel Lecchese. Le cause dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri . Subito soccorso dai colleghi, l'operaio di origini straniere è stato ...Ancora un morto sul lavoro. Un uomo italiano di 47 anni è deceduto dopo essere rimasto schiacciato dai pannelli di legno che trasportava con ...L'uomo è morto in ospedale per i traumi rimediati al torace. Aperta un'inchiesta, in corso indagini dell'Ats sui provvedimenti di sicurezza adottati.