Scherma, Mondiali Il Cairo 2022: risultati oggi lunedì 18 luglio, sciabola maschile e spada femminile (Di lunedì 18 luglio 2022) Al via i Mondiali de Il Cairo 2022 di Scherma: nel primo dei sei giorni dedicati alle gare che portano fino alla medaglia, c’è il torneo di spada femminile e quello di sciabola maschile, di seguito tutti i risultati con le indicazioni sulle medaglie vinte quest’oggi nelle due gare. Sportface.it vi offre inoltre la diretta live degli assalti, in particolare per le gare degli italiani. Questi dunque i risultati finali delle due specialità sulle pedane egiziane di oggi. GLI ITALIANI IN GARA GIORNO DOPO GIORNO TUTTI I CONVOCATI DELL’ITALIA IL PROGRAMMA COMPLETO, ORARI e DIRETTA TV sciabola maschile ORO: ARGENTO: BRONZO: BRONZO: spada ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 luglio 2022) Al via ide Ildi: nel primo dei sei giorni dedicati alle gare che portano fino alla medaglia, c’è il torneo die quello di, di seguito tutti icon le indicazioni sulle medaglie vinte quest’nelle due gare. Sportface.it vi offre inoltre la diretta live degli assalti, in particolare per le gare degli italiani. Questi dunque ifinali delle due specialità sulle pedane egiziane di. GLI ITALIANI IN GARA GIORNO DOPO GIORNO TUTTI I CONVOCATI DELL’ITALIA IL PROGRAMMA COMPLETO, ORARI e DIRETTA TVORO: ARGENTO: BRONZO: BRONZO:...

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA SCHERMA MONDIALI, ROSSELLA FIAMINGO BRONZO NELLA SPADA Sconfitta in semifinale dalla tedesca Ndolo… - infoitsport : Rossella Fiamingo bronzo ai Mondiali di scherma in Egitto - LaNotifica : Rossella Fiamingo bronzo ai Mondiali di scherma in Egitto - AnsaSicilia : Mondiali scherma: bronzo per Fiamingo, prima medaglia Italia. L'azzurra battuta in semifinale dalla tedesca Ndolo |… - vivereitalia : Rossella Fiamingo bronzo ai Mondiali di scherma in Egitto -