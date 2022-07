Scherma, Mondiali 2022: Rossella Fiamingo di bronzo nella spada femminile, Áron Szilágyi sfata il tabù iridato (Di lunedì 18 luglio 2022) E’ calato il sipario sulla prima giornata dei Mondiali 2022 di Scherma di scena a Il Cairo (Egitto). Sulla pedana egiziana si sono tenute nel tardo pomeriggio le Finali della spada femminile e della sciabola maschile. In casa Italia si può festeggiare per il bronzo ottenuto da Rossella Fiamingo. La siciliana, dopo il doppio oro iridato nel 2014 e nel 2015, si è portata a casa la terza medaglia personale in carriera in una rassegna iridata. L’azzurra ha dovuto affrontare in semifinale la tedesca Alexandra Ndolo, che negli Europei di Antalaya (Turchia) aveva sconfitto nei quarti di finale. La teutonica, però, si è presa la rivincita imponendosi per 15-10. Ndolo, però, poi ha dovuto cedere il passo nell’atto conclusivo assegnante l’oro ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) E’ calato il sipario sulla prima giornata deididi scena a Il Cairo (Egitto). Sulla pedana egiziana si sono tenute nel tardo pomeriggio le Finali dellae della sciabola maschile. In casa Italia si può festeggiare per ilottenuto da. La siciliana, dopo il doppio oronel 2014 e nel 2015, si è portata a casa la terza medaglia personale in carriera in una rassegna iridata. L’azzurra ha dovuto affrontare in semifinale la tedesca Alexandra Ndolo, che negli Europei di Antalaya (Turchia) aveva sconfitto nei quarti di finale. La teutonica, però, si è presa la rivincita imponendosi per 15-10. Ndolo, però, poi ha dovuto cedere il passo nell’atto conclusivo assegnante l’oro ...

