‘Saranno Campioni’: Simone Avondetto, il nome nuovo dell’effervescente settore della mountain bike (Di lunedì 18 luglio 2022) Simone Avondetto è l’astro nascente della mountain bike azzurra nel panorama internazionale. In questo luglio magico per il cross country azzurro (includendo l’incredibile doppia vittoria di Luca Braidot in Coppa del Mondo), proprio ad inizio mese Avondetto si è laureato campione europeo U23 ad Anadia, in Portogallo. Nato a Moncalieri il 15 Aprile 2000, e residente attualmente a San Secondo di Pinerolo, Simone ha corso con il Team Silmax nelle categorie giovanili, ma ora appartiene al Wilier-Pirelli Factory Team, dove dedica normalmente tra le 15 e le 20 ore alla settimana agli allenamenti. É studente in Ingegneria Meccanica e l’amore per la MTB gli è stato trasmesso dai genitori, entrambi praticanti della disciplina. Già nella categoria juniores il ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022)è l’astro nascenteazzurra nel panorama internazionale. In questo luglio magico per il cross country azzurro (includendo l’incredibile doppia vittoria di Luca Braidot in Coppa del Mondo), proprio ad inizio mesesi è laureato campione europeo U23 ad Anadia, in Portogallo. Nato a Moncalieri il 15 Aprile 2000, e residente attualmente a San Secondo di Pinerolo,ha corso con il Team Silmax nelle categorie giovanili, ma ora appartiene al Wilier-Pirelli Factory Team, dove dedica normalmente tra le 15 e le 20 ore alla settimana agli allenamenti. É studente in Ingegneria Meccanica e l’amore per la MTB gli è stato trasmesso dai genitori, entrambi praticantidisciplina. Già nella categoria juniores il ...

