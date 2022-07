(Di lunedì 18 luglio 2022) Di Adriano Pacifico, 32enne originario di Modena, la famiglia non ha più notizie da una settimana. L'appelloa madre: 'Ditemi chi gli ha prestato il cellulare per quella ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Santiago, pellegrino italiano scompare sulla via francese del Cammino: il mistero dell'ultima telefonata #tolone… - DZieme16 : Un pellegrino si racconta: Nove anni di cammini e migliaia di chilometri percorsi lungo i sentieri di Santiago e no… -

Agenzia ANSA

Di Adriano Pacifico, 32enne originario di Modena, la famiglia non ha più notizie da una settimana. L'appello della madre: 'Ditemi chi gli ha prestato il cellulare per quella ...E' un diario di bordo con dettagliate descrizioni storiche, culturali e paesaggistiche; con informazioni pratiche che accompagnano ilper 110 chilometri fino alla meta,di ... "Il Cammino Inglese per Santiago a piedi" - Evasioni Di Adriano Pacifico, 32enne originario di Modena, la famiglia non ha più notizie da una settimana. L'appello della madre: "Ditemi chi gli ha prestato il cellulare per quella chiamata" ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...