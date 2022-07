Sanna Marin nella stessa villa di Zaia | una scoperta pazzesca | gira voce che

(Di lunedì 18 luglio 2022)in Veneto. La giovane premier finlandese ha deciso di trascorrere in Italia la sua vacanza. La 36enne risiede in questi giorni a Farra di Soligo, sulle colline del Prosecco, tra Conegliano e Valdobbiadene. La più giovane presidente dell'Unione europea è infatti ospite diSoligo: unasettecentesca in stile palladiano con piscina, spa, vista sul colle San Gallo e giardino secolare, ristrutturata nel 2020. Con lei una coppia di amici e il marito. Nonostante le iniziali smentite da parte della reception, i protocolli di sicurezza sono stati attivati. Dunque i sospetti sulla presenza dellanon ci sono. Solito essere aSoligo è Luca. "Per me si realizza un sogno", ha commentato il presidente del Veneto. E ancora: "Questo ...

Irene Soave per il 'Corriere della Sera'prosecco Nelle ultime curve tra i vigneti, dopo Vidor, la strada è chiusa. Saranno misure di sicurezza straordinarie: in fondo non capita tutti i giorni che un capo di governo straniero e ...La premier finlandeseè in Italia per una breve e meritata vacanza . Messe nel cassetto per pochi giorni le tensioni relative alle minacce di Mosca sull'adesione della Finlandia alla Nato, la premier più amata ...Poi il trasferimento con la famiglia fino a Villa Soligo, una residenza settecentesca, in stile palladiano, ristrutturata e rilanciata come hotel due anni fa. Località come Farra ed altre delle collin ...