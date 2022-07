Sanna Marin, la premier della Finlandia, sceglie Treviso per le sue vacanze (Di lunedì 18 luglio 2022) La leader 36enne soggiornerà a Villa Soligo, struttura da mille e una notte che in passato ha ospitato Catherine Spaak e Silvio Berlusconi Leggi su repubblica (Di lunedì 18 luglio 2022) La leader 36enne soggiornerà a Villa Soligo, struttura da mille e una notte che in passato ha ospitato Catherine Spaak e Silvio Berlusconi

Pubblicità

Corriere : La premier finlandese Sanna Marin in vacanza con la famiglia nella culla del Prosecco - pietroraffa : La premier finlandese Sanna Marin al Festival Ruisrock. Leggenda ?? - GiovaQuez : Concita De Gregorio fa vedere la foto di Sanna Marin (????) al concerto e dice: 'Qui da noi abbiamo Meloni'. Lo sapp… - infoitinterno : Sanna Marin in vacanza con gli amici tra le colline del Prosecco: la sua vita dolce (dopo il rock) - infoitinterno : Treviso, la premier finlandese Sanna Marin sceglie le colline del Prosecco per le sue vacanze -