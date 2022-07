Sanità Lazio: l’assessore D’Amato ha inaugurato nuovi servizi consultorio a Cerveteri e a Ladispoli (Di lunedì 18 luglio 2022) Doppia inaugurazione questa mattina per rilanciare il punto nascita del San Paolo di Civitavecchia e i servizi dei consultori di Cerveteri e Ladispoli che, con il restyling, si sono arricchiti di nuovi servizi. Alle due cerimonie hanno partecipato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato (nella foto), il direttore generale della ASL Roma 4, Cristina Matranga, i sindaci dei due Comuni, Elena Gubetti (Cerveteri) e Alessandro Grando (Ladispoli) e i Consiglieri regionali Marietta Tidei ed Emiliano Minnucci. Una presenza congiunta a simboleggiare lo sforzo unitario che le diverse istituzioni hanno portato avanti per la creazione di un luogo dove si incontra offerta sanitaria e sociale. ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 luglio 2022) Doppia inaugurazione questa mattina per rilanciare il punto nascita del San Paolo di Civitavecchia e idei consultori diche, con il restyling, si sono arricchiti di. Alle due cerimonie hanno partecipatoalladella Regione, Alessio(nella foto), il direttore generale della ASL Roma 4, Cristina Matranga, i sindaci dei due Comuni, Elena Gubetti () e Alessandro Grando () e i Consiglieri regionali Marietta Tidei ed Emiliano Minnucci. Una presenza congiunta a simboleggiare lo sforzo unitario che le diverse istituzioni hanno portato avanti per la creazione di un luogo dove si incontra offerta sanitaria e sociale. ...

rtl1025 : ??? 'L'aumento dei #tamponi può essere legato al concerto dei #Maneskin e sicuramente i grandi eventi portano ad un… - PetriccioliM : RT @cisl_fplazio: ????Sabato, domenica, lunedì... anche con 40° la nostra #mobilitazione continua: le immagini dei nostri striscioni nelle st… - angeleri_mauro : RT @GfveGianfra: NOTIZIA INTERESSANTE! TRATTASI DEL BRACCIO DESTRO DI ZINGARETTI CHE HA INSEGUITO GLI ABITANTI DEL LAZIO PER COSTRINGERLI I… - sabrina84880573 : RT @GfveGianfra: NOTIZIA INTERESSANTE! TRATTASI DEL BRACCIO DESTRO DI ZINGARETTI CHE HA INSEGUITO GLI ABITANTI DEL LAZIO PER COSTRINGERLI I… - invisiblearabs : RT @rtl1025: ?? 'Siamo in costante contatto con l'Azienda ospedaliera San Camillo e le condizioni del professor Luca #Serianni sono gravissi… -

Investito sulle strisce, in coma il linguista Serianni "Le sue condizioni sono gravissime, secondo l'equipe della struttura shock e trauma", fa sapere in serata l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. La macchina che ha travolto lo ... Travolto da auto, in gravi condizioni linguista Luca Serianni "Le sue condizioni sono gravissime, secondo l'equipe della struttura shock e trauma", fa sapere in serata l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato . La macchina che ha travolto lo ... L'Inchiesta Quotidiano OnLine "Le sue condizioni sono gravissime, secondo l'equipe della struttura shock e trauma", fa sapere in serata l'assessore alladella Regione, Alessio D'Amato. La macchina che ha travolto lo ..."Le sue condizioni sono gravissime, secondo l'equipe della struttura shock e trauma", fa sapere in serata l'assessore alladella Regione, Alessio D'Amato . La macchina che ha travolto lo ... Sanita' Lazio, Ciacciarelli (Lega): allarme aggressioni al personale e posti di polizia scomparsi