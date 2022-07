Samsung Unpacked | c’è una data per Fold 4 e Flip 4?

(Di lunedì 18 luglio 2022), l’evento di lancio dei prossimi pieghevoli dell’azienda sudcoreana ha unaprobabile, per ora non vi è ancora l’ufficialità per cui è da prendere con le dovute distanze. Il periodo è bene o male quello a cui siamo ormai abituati, il giorno invece non è stato ancora fornito da, ma alcune indiscrezioni provenienti dalla rete pongono un punto sulla questione. Dopo mesi e mesi di rumor sulle possibili specifiche e prezzi dei prossimi Galaxy Z4 e Galaxy Z4, il tanto atteso momento del lancio è ormai molto vicino. Conabbassa il prezzo per vendita di massasempre più vicino ??Galaxy Z4 e il Galaxy Z4 ...

Finalmente è trapelata la data per la presentazione ufficiale dei nuovi pieghevoli di casache, come al solito, avverrà tramite un evento ufficialeorganizzato dal produttore ...Il prossimo grande evento, il Galaxy2022 estivo (ce n'è già stato uno a febbraio), sta per arrivare: non è ufficiale, ma quasi, e sappiamo già che si terrà mercoledì 10 agosto . I protagonisti dell'evento, ...Probabilmente non c'è molto da aspettare per il Samsung Galaxy Z Flip 4 e lo Z Fold 4, poiché sembra che entrambi i telefoni saranno presentati il 10 agosto.Il prossimo evento di Samsung si terrà il 10 agosto: ecco cosa verrà presentato durante il secondo Galaxy Unpacked 2022.