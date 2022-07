Salman Rushdie anticipa il nuovo romanzo che uscirà a febbraio | una metafora del potere

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 18 luglio 2022) A sorpresa, famoso a livello internazionale per il bestseller “Versetti satanici“, ha fornito qualchezione sul suo prossimodurante un evento in Umbria, ospite della Civitella Ranieri Foundation, la residenza per artisti internazionali situata nell’omonimo castello di Umbertide (Perugia) e con sede legale a New York. Un’eroina che lotta contro un mondo patriarcale sarà al centro di “Victor City”, ildello scrittore anglo-indiano chein contemporanea il 92023 negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito. Si tratta di unfantasy epico ambientato in India, ha spiegato l’editore Jonathan Cape che si è assicurato i diritti di pubblicazione per la Gran Bretagna e i ...