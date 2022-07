Sacchi: «Vi racconto come sono cambiati il mondo e il calcio. Dalla mia nuova spiaggia» (Di lunedì 18 luglio 2022) «Quando Berlusconi e Galliani mi proposero di allenare il Milan dissi loro: siete pazzi o geni. Poi firmai in bianco». Arrigo Sacchi guarda il mare e vede un campo di calcio. Sempre successo. È a Milano Marittima, dove la figlia Simona ha da poco lanciato il Clan 292, uno stabilimento balneare glamour fra relax, benessere, buona cucina ed eventi culturali. Ma l’evento permanente è lui, l’ultimo filosofo stoico d’Italia; nel vangelo secondo Arrigo il cosmo è un ordine razionale come un fuorigioco chiamato da Franco Baresi. Dopo aver reinventato il calcio rivoluziona la spiaggia? È un’idea di mia figlia, siamo molto affezionati a Milano Marittima, la nostra famiglia investe qui dagli anni Settanta. Io ci vengo a pranzo ma rimango nel mio mondo. Perché Clan? In senso positivo, un invito a tornare a fare ... Leggi su panorama (Di lunedì 18 luglio 2022) «Quando Berlusconi e Galliani mi proposero di allenare il Milan dissi loro: siete pazzi o geni. Poi firmai in bianco». Arrigoguarda il mare e vede un campo di. Sempre successo. È a Milano Marittima, dove la figlia Simona ha da poco lanciato il Clan 292, uno stabilimento balneare glamour fra relax, benessere, buona cucina ed eventi culturali. Ma l’evento permanente è lui, l’ultimo filosofo stoico d’Italia; nel vangelo secondo Arrigo il cosmo è un ordine razionale come un fuorigioco chiamato da Franco Baresi. Dopo aver reinventato ilrivoluziona la? È un’idea di mia figlia, siamo molto affezionati a Milano Marittima, la nostra famiglia investe qui dagli anni Settanta. Io ci vengo a pranzo ma rimango nel mio. Perché Clan? In senso positivo, un invito a tornare a fare ...

Pubblicità

GiPix73 : RT @paolopoggio: Come funziona Roma. Breve racconto con finale a sorpresa. Stamattina, dopo giorni, due netturbini stanno raccogliendo i sa… - Violett11315738 : RT @paolopoggio: Come funziona Roma. Breve racconto con finale a sorpresa. Stamattina, dopo giorni, due netturbini stanno raccogliendo i sa… - battaglia_persa : RT @paolopoggio: Come funziona Roma. Breve racconto con finale a sorpresa. Stamattina, dopo giorni, due netturbini stanno raccogliendo i sa… - paolopoggio : Come funziona Roma. Breve racconto con finale a sorpresa. Stamattina, dopo giorni, due netturbini stanno raccoglien… - GiampiBo : Finchè gli daranno spazio farà sempre danni, come fa nel racconto. Van Basten non lo sopportava e Gullit a malapena… -