Russia, rilasciata dopo poche ore la giornalista Marina Ovsiannikova (Di lunedì 18 luglio 2022) La donna è diventata famosa per aver esibito durante un telegiornale in televisione un cartello contro la guerra in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 18 luglio 2022) La donna è diventata famosa per aver esibito durante un telegiornale in televisione un cartello contro la guerra in ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | E' stata rilasciata la giornalista russa Marina Ovsiannikova, divenuta famosa per aver esibito in tv dura… - MartaDj1 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | E' stata rilasciata la giornalista russa Marina Ovsiannikova, divenuta famosa per aver esibito in tv durante un… - alaskaHQ : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | E' stata rilasciata la giornalista russa Marina Ovsiannikova, divenuta famosa per aver esibito in tv durante un… - Giacinto_Bruno : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | E' stata rilasciata la giornalista russa Marina Ovsiannikova, divenuta famosa per aver esibito in tv durante un… - sole24ore : ?? #Russia: è stata rilasciata dopo poche ore di detenzione #MarinaOvsiannikova -