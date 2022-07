Russia, arrestata Marina Ovsyannikova. La reporter aveva protestato contro la guerra in diretta tv (Di lunedì 18 luglio 2022) La notizia arriva dall’entourage della giornalista e dal suo avvocato. Marina Ovsyannikova è stata arrestata in Russia. «Marina è stata arrestata. Non ci sono informazioni su dove si trovi», scrivono sul canale Telegram della giornalista. Marina Ovsyannikova aveva manifestato il suo dissenso sulla guerra in Ucraina in diretta tv lo scorso 14 marzo, quando si era presentata dietro la conduttrice di Channel One con un cartello con scritto: «Non credete alla propaganda, qui vi stanno mentendo. Russi contro la guerra». Negli ultimi giorni aveva organizzato una protesta solitaria a Mosca, vicino al Cremlino. su Open Leggi anche: Lo strano destino ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 luglio 2022) La notizia arriva dall’entourage della giornalista e dal suo avvocato.è statain. «è stata. Non ci sono informazioni su dove si trovi», scrivono sul canale Telegram della giornalista.manifestato il suo dissenso sullain Ucraina intv lo scorso 14 marzo, quando si era presentata dietro la conduttrice di Channel One con un cartello con scritto: «Non credete alla propaganda, qui vi stanno mentendo. Russila». Negli ultimi giorniorganizzato una protesta solitaria a Mosca, vicino al Cremlino. su Open Leggi anche: Lo strano destino ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Marina Ovsiannikova è diventata famosa dopo essere apparsa in diretta televisiva con un cartello che criticava l'of… - SkyTG24 : Arrestata in Russia Marina Ovsyannikova, la giornalista che criticò la guerra in Ucraina - andrea_falivene : RT @RaiNews: L'avvocato: non sappiamo dove l'hanno portata - leone52641 : RT @tiz_ciavardini: Arrestata in Russia Marina #Ovsyannikova, la giornalista che criticò la guerra in #Ucraina. Non ci sono informazioni su… - NEWLA : RT @RaiNews: L'avvocato: non sappiamo dove l'hanno portata -