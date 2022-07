Russia, arrestata giornalista no - war: criticò guerra in Ucraina (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 17 lug. - E' stata arrestata la giornalista televisiva Marina Ovsyannikova. Le foto sono state pubblicate domenica sul suo canale Telegram che presumibilmente mostrano agenti di polizia che la ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 17 lug. - E' statalatelevisiva Marina Ovsyannikova. Le foto sono state pubblicate domenica sul suo canale Telegram che presumibilmente mostrano agenti di polizia che la ...

