Russia, arrestata (e rilasciata) Marina Ovsyannikova. La reporter aveva protestato contro la guerra in diretta tv (Di lunedì 18 luglio 2022) È stata rilasciata poche ore dopo il suo arresto la giornalista Marina Ovsyannikova. A dare notizia è stata lei stessa sul suo profilo Facebook. «Sono andata a fare una passeggiata con i miei cani, ma appena uscita dal cancello di casa delle persone in uniforme si sono avvicinate a me», aveva scritto in precedenza. «Ora sono seduta al ministero degli affari Interni di Krasnoselsky», aveva aggiunto, confermando il fermo. Ma qualche ora dopo, la stessa Ovsyannikova ha confermato di essere stata rilasciata. «Sono a casa. Va tutto bene», ha scritto ancora. «Però ora so che è sempre meglio portare una valigia e un passaporto se si esce di casa», ha concluso. La notizia del suo arresto era arrivata dall'entourage della giornalista e dal suo avvocato.

