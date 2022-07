Russia, arrestata e rilasciata giornalista no-war: criticò guerra in Ucraina (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 17 lug. (Adnkronos/dpa) - E' stata nuovamente arrestata, per essere rilasciata dopo poche ore, la giornalista russa Marina Ovsyannikova, nota per essere entrata a marzo nello studio televisivo durante il tg con un cartello di denuncia della guerra lanciata contro l'Ucraina dal presidente russo Vladimir Putin. Il nuovo arresto della giornalista, 44 anni, è arrivato a pochi giorni dalla sua manifestazione di protesta vicino alla sede del Cremlino, dove con in mano un cartello è tornata a criticare l'intervento della Russia in Ucraina e il presidente Putin. Due agenti l'hanno fermata mentre era in giro in bicicletta e l'hanno fatta salire su un furgone bianco. E' stata la stessa Ovsyannikova a dare notizie di sé poco dopo, pubblicando immagini di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 17 lug. (Adnkronos/dpa) - E' stata nuovamente, per esseredopo poche ore, larussa Marina Ovsyannikova, nota per essere entrata a marzo nello studio televisivo durante il tg con un cartello di denuncia dellalanciata contro l'dal presidente russo Vladimir Putin. Il nuovo arresto della, 44 anni, è arrivato a pochi giorni dalla sua manifestazione di protesta vicino alla sede del Cremlino, dove con in mano un cartello è tornata a criticare l'intervento dellaine il presidente Putin. Due agenti l'hanno fermata mentre era in giro in bicicletta e l'hanno fatta salire su un furgone bianco. E' stata la stessa Ovsyannikova a dare notizie di sé poco dopo, pubblicando immagini di ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Marina Ovsiannikova è diventata famosa dopo essere apparsa in diretta televisiva con un cartello che criticava l'of… - RaiNews : L'avvocato: non sappiamo dove l'hanno portata - SkyTG24 : Arrestata in Russia Marina Ovsyannikova, la giornalista che criticò la guerra in Ucraina - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Arrestata in Russia la reporter no-war #Ovsyannikova: criticò la guerra in #Ucraina.#news - Gian_doc1 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | E' stata rilasciata la giornalista russa Marina Ovsiannikova, divenuta famosa per aver esibito in tv durante un… -