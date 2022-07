Russell Crowe visita Roma con tutta la sua famiglia FOTO

Pubblicità

fanpage : Massimo Decimo Meridio è tornato al Colosseo! ?? Russel Crowe è a Roma con la sua famiglia, l'iconico Gladiatore tor… - repubblica : Il Gladiatore Russell Crowe in visita con la famiglia al Colosseo: 'Guardate ragazzi, il mio vecchio ufficio' [di V… - Agenzia_Ansa : 'Ho portato i ragazzi a vedere il mio vecchio ufficio'. Russell Crowe, a Roma dove si prepara a interpretare 'The… - infoitcultura : Russell Crowe al Colosseo, il gladiatore: «Sono tornato nel mio ufficio» - infoitcultura : Russell Crowe torna a Roma e porta la famiglia al Colosseo: 'Ecco il mio vecchio ufficio' -

si trova a Roma! L'attore de Il gladiatore torna al Colosseo per un selfie con i figli e la ex moglie Danielle ...Russelsi sente ancora Gladiatore Ricordando il colossal che lo rese un star mondiale nel 2000, 'Il Gladiatore' diretto da Ridley Scott,ha scherzato sui social postando un selfie ...Polo scura, calzoncini e sneakers, per alcuni un semplice turista, per i più attenti "il Gladiatore". Russell Crowe è a Roma, un ritorno a "casa" ...Russel Crowe torna a Roma e si diverte a "vestire" di nuovo i panni di Gladiatore. Sui social l'ironia dell'importante attore è virale.