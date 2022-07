Russell Crowe che «torna» al Colosseo e tutte le altre star in vacanza in Italia

Pubblicità

L'attore, famoso per il film il Gladiatore, in vacanza a Roma condivide con i fan i suoi luoghi preferiti Il gladiatoreè tornato al Colosseo. In visita con la famiglia a Roma, l'attore ha postato una foto su Twitter con una frase ironica: "Ho portato i miei ragazzi a visitare il mio vecchio ufficio". Il ...... i turisti d'oltreoceano sono tornati a visitare l'Italia e in particolare Roma e tra loro ci sono proprio l'attrice americana e il divo neozelandese,. Mentre la Hudson ha già lasciato ...Il gladiatore Russell Crowe si trova in vacanza a Roma e ha colto l'occasione per mostrare ai figli il suo vecchio ufficio, come svela in una foto su Twitter. La star de Il gladiatore, Russell Crowe, ...Russell Crowe è a Roma per le riprese del suo nuovo film, e non poteva non passare al luogo che ha determinato il suo successo: il Colosseo.