Russell Crowe al Colosseo con famiglia: “Ecco il mio vecchio ufficio” (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – Il gladiatore Russell Crowe è tornato al Colosseo. In visita con la famiglia a Roma, l’attore ha postato una foto su Twitter con una frase ironica: “Ho portato i miei ragazzi a visitare il mio vecchio ufficio”. Il famoso attore australiano, nel kolossal del 2000 diretto da Ridley Scott, è noto proprio, soprattutto, per avere interpretato il ruolo di Massimo Decimo Meridio. Taking the kids to see my old office pic.twitter.com/uySmnOWHvo — Russell Crowe (@RussellCrowe) July 18, 2022 Barba folta e occhiali da solo, Crowe ha continuato a condividere con i suoi follower la sua vacanza nella Capitale. Tappa successiva è stata la fontana di Trevi, “uno dei miei luoghi preferiti ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – Il gladiatoreè tornato al. In visita con laa Roma, l’attore ha postato una foto su Twitter con una frase ironica: “Ho portato i miei ragazzi a visitare il mio”. Il famoso attore australiano, nel kolossal del 2000 diretto da Ridley Scott, è noto proprio, soprattutto, per avere interpretato il ruolo di Massimo Decimo Meridio. Taking the kids to see my old office pic.twitter.com/uySmnOWHvo —(@) July 18, 2022 Barba folta e occhiali da solo,ha continuato a condividere con i suoi follower la sua vacanza nella Capitale. Tappa successiva è stata la fontana di Trevi, “uno dei miei luoghi preferiti ...

Pubblicità

fanpage : Massimo Decimo Meridio è tornato al Colosseo! ?? Russel Crowe è a Roma con la sua famiglia, l'iconico Gladiatore tor… - repubblica : Il Gladiatore Russell Crowe in visita con la famiglia al Colosseo: 'Guardate ragazzi, il mio vecchio ufficio' [di V… - formuIanat : Russell in tendenza ma è Russell Crowe - Adnkronos : #RussellCrowe in visita al Colosseo con la famiglia ricorda 'Il gladiatore' e il ruolo di Massimo Decimo Meridio: '… - universo_astro : RT @fanpage: Massimo Decimo Meridio è tornato al Colosseo! ?? Russel Crowe è a Roma con la sua famiglia, l'iconico Gladiatore torna al suo '… -