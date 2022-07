Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in piena crisi | cosa sta succedendo?

(Di lunedì 18 luglio 2022) C’è aria ditra? Dicono che dormono separati ed è dai social che si scopre che forse la loro storia d’amore sta attraversando un altro momento di difficoltà.si sono conosciuti e innamorati partecipando a Uomini e Donne, sono due volti noti della famosa trasmissione di Maria De Filippi, sono molto seguiti sui social ma sembra che qualnon stia andando nel verso giusto. Dicono che la storia d’amore trasia giunta al capolinea e sui social nessun dei due smentisce il pettegolezzo. In questo modo le voci su unadiventano sempre più insistenti. Perché girano voci di ...

Pubblicità

telodogratis : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, voci di crisi: “Dormono separati” - Novella_2000 : Un'altra coppia storica di Uomini e Donne sta vivendo un momento di crisi? 'Dormono separati' - ParliamoDiNews : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in crisi: l`indiscrezione | Gossip Blog #rosa #perrotta #pietro #tartaglione… - infoitcultura : Uomini e Donne: Rosa Perrotta di nuovo single? Il dettaglio social… - infoitcultura : Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione 'è crisi profonda': ecco cosa sta succedendo -

Newsby

Uomini e Donne,e Pietro Tartaglioni in crisi/ L'indiscrezione che I due stanno trascorrendo qualche giorno insieme a casa di Matteo il quale, durante il suo percorso da tronista, ...Uomini e Donne,e Pietro Tartaglione si sono lasciati L'indiscrezionee Pietro Tartaglione sarebbero vicini alla rottura. Al moment non è giunta alcuna conferma da parte dei diretti ... Rosa Perrotta travolta dagli insulti: c’entra il figlio Achille, il motivo è scandaloso C’è aria di crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione Dicono che dormono separati ed è dai social che si scopre che forse la loro storia d’amore sta attraversando un altro momento di difficoltà. R ...Due protagonisti di Uomini e Donne starebbero attraversando una crisi nera, e da diversi giorni non dormono neanche più insieme.