Romina Cecconi e la sua ‘Romanina’ | “Non smetterò mai di sentirmi donna”

(Di lunedì 18 luglio 2022) Nel 1976 usciva da Vallecchi, in una collana dal titolo inequivocabile, ossia “diversa“, un volume di memorie destinato a fare epoca: Io “la romanina”, perché sono diventatocon una illustrazione in copertina, di taglio simbolista, di Giuliano Fornari.“Nonmai di” Il libro raccontava la storia di, che aveva ottenuto con grande difficoltà un cambio di identità che la legge italiana vietava in ogni modo. L’apertura della memoria è diretta, chiara: “Sono stata in carcere quattro volte, definita dai giornali un ‘losco‘ individuo, scacciata dal collegio, obbligata a non uscire di casa dopo le nove di sera, privata dei diritti civili, della patente di guida, della possibilità di trovare un lavoro o ...