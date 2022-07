(Di lunedì 18 luglio 2022) Gliela diamo o non gliela diamo? Certo che gliela diamo! Riprendendo un tormentone di qualche decennio fa in perfetto Ezio Greggio style, entro...

Quisarebbe un re . Un sovrano da subito. Perché un giocatore di questo livello qui non lo si vede da un po' e soprattutto perché prenderlo significherebbe un segnale inequivocabile dal punto ...Quisarebbe un re . Un sovrano da subito. Perché un giocatore di questo livello qui non lo si vede da un po' e soprattutto perché prenderlo significherebbe un segnale inequivocabile dal punto ... Romamania: Dybala ha capito il potenziale della Roma, un brand senza eguali. Friedkin e Mou, che capolavoro Gliela diamo o non gliela diamo Certo che gliela diamo! Riprendendo un tormentone di qualche decennio fa in perfetto Ezio Greggio style, entro nel dibattito sulla maglia numero 10 – in realtà sarebbe ...