Roma | tuffi nelle fontane di Trevi e piazza Navona | la vergogna dei turisti vandali Multa da 450 euro

Pubblicità

GiTufano69 : @Torrenapoli1 Osservato...e quanto ho scritto in proposito è li,sta cosa di Dybala alla Roma mi ha tolto da un gros… - Simone_978_ : La capitale d'Italia è allo sbando totale, #roma ormai è come le favelas, tuffi nella fontana di trevi, scempio al… - anna_annie12 : Roma, oltraggio al Centro: tuffi nelle fontane e graffiti sul Pantheon. Due turisti stranieri fanno il bagno a piaz… - marmori60 : RT @marmori60: Roma, oltraggio al Centro: tuffi nelle fontane e graffiti sul Pantheon. Due turisti stranieri fanno il bagno a piazza Navona… - marmori60 : Roma, oltraggio al Centro: tuffi nelle fontane e graffiti sul Pantheon. Due turisti stranieri fanno il bagno a piaz… -

'Servono sanzioni più severe per chi danneggia i monumenti e gli arredi storici della nostra città - ha commentato l'assessore capitolino al turismo, Alessandro Onorato -e la sua Grande ...Duenella fontana di Trevi , a poche ora di distanza, in sfregio sia al decoro della Capitale e alle forze dell'ordine. Protagonista in entrambi i casi A. F., un 40enne romano. Il primo tuffo l'ha ...Il caldo dà alla testa. E non è solo un modo di dire visto che a Roma prende piede una pessima abitudine: rinfrescarsi dall’eccessiva calura, con un tuffo nelle Fontane piu ...Due tuffi nella fontana di Trevi, a poche ora di distanza, in sfregio sia al decoro della Capitale e alle forze dell’ordine. Protagonista in entrambi i casi A. F., un 40enne romano. Il ...