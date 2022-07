Roma | spunta una clausola nel contratto di Dybala | di cosa si tratta

(Di lunedì 18 luglio 2022) Uno dei sogni proibiti dellasi sta avverando. Paulosarà giallorosso. Ormai non ci sono più dubbi: la Joya splenderà sotto il Colosseo. Per la dirigenza Friedkin è il primo grande colpo dal loro arrivo nella Capitale. Ovviamente dopo Josè Mourinho. Laavrà un nuovo numero 10, pronto a trascinare i giallorossi verso qualdi grande. Così vorrebbe la società, così vorrebbe Mourinho e così vorrebbero i tifosi. Anche perché Paulone ha un gran bisogno. C’è voglia di riscatto nel cuore del fantasista argentino. FOTO: Getty –-Calciomercato Da un riscatto ad un altro, usando un termine tecnico del calciomercato come metafora. Chi mastica ditive conosce una gran parte dei cavilli burocratici all’interno ...

ORE 10.30 - Paulo Dybala e la, una storia d'amore rimandata da sette anni. ORE 9.00 - Come riportato su Calciomercato.it, Paulo Dybala è già in volo per il Portogallo dove sosterrà le visite ...Presente anche una clausola rescissoria nel nuovo contratto che legherà Dybala alla RomaÈ il giorno di Paulo Dybala. L'attaccante argentino ha scelto lae nelle prossime ore diventerà ufficialmente un nuovo giocatore giallorosso. L'ex Juventus arriva da svincolato ed è già atterrato in Portogallo, dove raggiungerà Mourinho e la squadra per ...In molti ci hanno creduto, anche perché il gioco di luci e la somiglianza ingannano. In realtà la foto che da ore impazza sui Social e viene spacciata per la prima uscita pubblica di Francesco Totti e ...